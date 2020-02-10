"Паразити" - найкращий фільм року

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук визнала найкращим фільмом 2019 року "Паразити", вручивши йому золоту статуетку в головній категорії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Паразити” - південнокорейський фільм, поставлений режисером Пон Джун Хо. Він розповідає про заплутані стосунки між багатою та бідною родиною у сучасній Південній Кореї. Таким чином, вперше за 92 роки існування кінопремії “Оскар”, головний приз отримав фільм іноземною мовою. Пон Джун Хо також був визнаний найкращим режисером року.

Загалом на цьогорічному “Оскарі” “Паразити” здобули 4 статуетки і загалом висувалися у шести номінаціях. У січні стрічка також отримала “Золотий глобус” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою”.

Загалом у цій номінації традиційно змагалися дев'ять стрічок. Крім переможця, за "Оскар" боролися “Аутсайдери”, “Ірландець”, “Кролик Джоджо”, “Джокер”, “Маленькі жінки”, “Шлюбна історія”, “1917” та “Одного разу в Голлівуді”.