Рене Зеллвегер стала найкращою актрисою року

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук присудила "Оскара" у номінації "Найкраща жіноча роль" Рене Зеллвегер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Американська акторка була оцінена однією з найбільш престижних світових кінопремій за роль у фільмі «Джуді». У січні за роботу в цьому фільмі їй уже вручили «Золотий глобус».

Серед її конкуренток на здобуття “Оскара” були: Сінтія Еріво (“Гаррієт”), Скарлетт Йоганссон (“Шлюбна історія”), Сірша Ронан (“Маленькі жінки”) та Шарліз Терон (“Секс-бомба”).

Загалом картина “Джуді" висувалася на “Оскар” у двох номінаціях, однак здобула лише одну статуетку, поступившись нагородою у категорії “Найкращий грим та зачіски” фільму “Сенсація”.

Додамо, що Рене Зеллвегер у 2004 році отримала “Оскар” за роль другого плану у фільмі “Холодна гора”.