В Китаї поширюється мобільна гра з вірусом, який винищить людство
Про це свідчать дані сервісу SensorTower.
Зазначається, що гра Plague Inc. лідирує серед платних ігор в онлайн-крамниці додатків Apple для мобільних телефонів.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинені новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений і в сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, а також у США та Франції, в РФ з підозрою на зараження коронавірусом госпіталізували одну людину.
На сьогодні влада Китаю призупинила в місті Ухань роботу громадського транспорту та запровадила карантинні заходи.