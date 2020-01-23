Китай виділив $144 мільйони на боротьбу з коронавірусом

Міністерство фінансів Китаю виділило 144 мільйони доларів провінції Хубей на боротьбу з епідемією пневмонії.

Про це повідомляє Global Times.

"Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів (144 мільйони доларів), щоб допомогти владі провінції боротися з поширенням нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.