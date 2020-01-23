Китай виділив $144 мільйони на боротьбу з коронавірусом

Китай виділив $144 мільйони на боротьбу з коронавірусом

Укрінформ
Міністерство фінансів Китаю виділило 144 мільйони доларів провінції Хубей на боротьбу з епідемією пневмонії.

Про це повідомляє Global Times.

"Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів (144 мільйони доларів), щоб допомогти владі провінції боротися з поширенням нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

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