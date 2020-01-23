Клінічні випробування вакцин проти нового коронавірусу можуть провести влітку

Клінічні випробування вакцин проти нового коронавірусу можуть провести влітку

Укрінформ
Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу, що вразив Китай та вже поширився за його межі, можуть бути проведені влітку.

Про це заявив у Давосі 23 січня виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт, передає "Радіо Свобода".

"У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку", – сказав Гатчетт.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

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