Бренд Ukraine NOW отримав дві престижні премії Effie в конкурсі реклами

Бренд України Ukraine NОW, який свого часу багато критикували, отримав дві премії Effie в українському конкурсі реклами Awards Ukraine 2019.

Про це повідомив державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко у Facebook.

"Ukraine NOV отримав дві Effie вчора. За два роки жоден із "знавців брендингу територій" не визнав, що критика в перші кілька днів старту бренду була абсолютно непрофесійною. Це черговий доказ, що треба робити важливі речі попри спротив - впевнено і завзято", - написав Біденко.

Зі свого боку керівник управління забезпечення доступу до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету міністрів України Роксолана Стадник, яка була однією з учасників проєкту створення бренду України, коментуючи у Facebook успіх в конкурсі, підкреслила, що "напевно, вперше урядові комунікації отримали відповідне визнання".

"Чудово, що наш #UkraineNOW серед кращих маркетингових кейсів та провідних брендів. Це знак стрімких змін в країні, знак можливостей діяти й створювати круті речі на рівні держави, знак визначного партнерства та колаборації креативу й бюрократії", - зазначила Стадник.

Як раніше повідомляв Укрінформ, брендинг Ukraine NOW опинився у чотирьох номінаціях серед фіналістів конкурсу Effie Awards Ukraine 2019.

Бренд Ukraine NOW був схвалений урядом у травні 2018 року.

Effie Awards Ukraine – щорічна найавторитетніша нагорода в галузі маркетингових комунікацій в Україні. За підсумками Effie Awards Ukraine визначаються національні рейтинги ефективності комунікаційних, медіа агентств та рекламно-комунікаційних холдингів, а також імена найефективніших рекламодавців та брендів України. Також всі результати Effie Awards Ukraine включаються в міжнародні рейтинги Effie Index, рейтинг найефективніших компаній та брендів у всьому світі та в міжнародну базу кейсів Effie Case.