Тільки що на засіданні Кабміну ми прийняли постанову. Рубрика «Дрібниця, а приємно»

Ми скасували обов’язкове зачитування номера та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній та для інших груп з початку наступного року.

Ну, ви пам’ятаєте, коли в кінці ролика номер читається з ефектом перемотки.

Чому це можна скасувати? По-перше, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись. Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла.

Тим більше, що через швидкість читання все одно часто нічого не можна розібрати.

Пам’ятаю, як мене ця штука дратувала ще у школі. А нещодавно я їхав у машині, почув цю беліберду та раптом усвідомив, що це можна змінити. Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами — та проголосували.

Звісно, це дрібниця. Але в мене є теорія, що разом із великими та важливими реформами слід постійно шукати такі дрібниці, які, може, не такі глобальні, але у сукупності також роблять наше життя трохи приємнішим та ефективнішим.

Дмитро Дубілет

FB