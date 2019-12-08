В Анкарі показали фільм про дитинство і війну на Донбасі

Показ кінокартини «Віддалений гавкіт собак», який розповідає про життя хлопчика та його бабусі на лінії фронту, пройшов у столиці Туреччини в рамках організованих Радою Європи Днів кіно про права людини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документальний фільм The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») данського режисера Саймона Леренґа Вілмонта (спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії) здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку.

Події стрічки розгортаються на Донбасі поблизу лінії фронту. Герої - 10-річний Олег та його бабуся - залишаються в селі після початку бойових дій і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини означає зростати у зоні війни.

«З нагоди Дня прав людини 10 грудня Представництво ЄС дев'ятий рік поспіль організовує кінодні для роздумів, обговорення та перегляду фільмів, що висвітлюють основні проблеми прав людини. Загалом 12 фільмів, знятих європейськими та турецькими режисерами, були показані в Анкарі, Стамбулі та Анталії 5-8 грудня на 9-му Дні фільмів з прав людини», - повідомили в представництві Ради Європи в Туреччині.

Як зазначається у релізі, всі фільми підібрані відповідно до актуальних глобальних питань дотримання прав людини.

«За допомогою магічної мови кіно, яка скеровує нас, ми використовуємо ці фільми, аби ще раз замислитися над проблемою прав людини», - наголошують у Раді Європи.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ