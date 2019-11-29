Режисерка "Ціни правди" відвідала Музей Голодомору

28 листопада, у день виходу в український прокат фільму “Ціна правди” його автор Агнешка Голланд відвідала Музей Голодомору.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів український продюсер фільму Єгор Олесов.

“Ми обговорили ідею відвідання музею разом з маркетинг-командою. Вважаємо, це важливо, щоб Агнешка Голланд приїхала сюди, подивилася на Музей Голодомору. Ми їй запропонували, хоч у неї сьогодні день народження, і ми розуміли, що це тема важка. Але вона сказала: “Так. Я готова”. І тому вона провела сьогоднішній день дуже спокійно - після вчорашньої прем’єри фільму. Ми були в готелі, привітали її разом з колегами з Польщі. Після цього приїхали сюди”, - розповів Олесов, поки режисерка оглядала експозицію.

Агнешка Голланд відвідала Музей Голодомору. Фото: Данііл Шамкін / Укрінформ

Продюсер також зазначив, що вчорашня прем’єра “Ціни правди” у Києві дуже сподобалася всім колегам, у тому числі режисерці, польським продюсерам і виконавцю головної ролі Джеймсу Нортону.

“Вони були у захваті. Ми довго вчора обговорювали багато речей, і Джеймс був на Майдані Незалежності. Після прем’єри ми провели йому екскурсію, були на Алеї Небесної сотні, розповіли про 2014 рік, показали фотографії. Всі ці історії його дуже зацікавили. Взагалі це неймовірно, що Джеймс прилетів. Зараз він знімається в Нью-Йорку і фактично зі знімального майданчика сів на літак до Києва. А сьогодні вранці о сьомій годині вже полетів назад”, - сказав Олесов.

Тим часом для Голланд відкрили браму до Дзвону пам’яті. Режисерка вдарила у дзвін, за яким відкривається панорама на схили Дніпра і Лівий берег, помилувалася краєвидом. Працівники музею розповіли їй про будівництво другої черги.

Після огляду режисерка поділилася враженнями від побаченого з журналістами.

“Це вражає. І Голодомор як такий, і те, як люди тоді жили. Треба, щоб про це знали. Цю інформацію треба розповсюджувати, це треба пам’ятати. Також треба знати про політичні обставини довкола Голодомору. Потрібно відкрити якомога більше архівів, документів, особливо про тих, хто приймав ці злочинні рішення, про перебіг цих щоденних тортур. Треба, щоб знали, як тоді люди боролися з тиском, і наскільки Голодомор відрізняється від природного голоду - що це не був просто голод від неврожаю”, - зазначила Голланд.

Вона вважає, що дуже важливо проаналізувати наслідки Голодомору - демографічні, психологічні, а також вплив його на українську націю.

“Треба зрозуміти, як це позначилося на майбутньому. Тому що це була річ, яка вплинула на всю Україну”, - підкреслила режисерка.

Дорогою з Музею вона поклала букет квітів, що принесла з собою, до пам’ятника жертвам Голодомору.