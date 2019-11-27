У Києві пройшов преспоказ фільму "Ціна правди"

У Києві пройшов преспоказ фільму Аґнєшки Голланд “Ціна правди” за участі творчої команди фільму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли я прочитала сценарій, я зрозуміла, що це дуже цікавий проєкт. І для мене було важливим висвітлити ті злочини, які мали місце в той час і які фактично виявились непокараними. Тому мені хотілось на ці події пролити додаткове світло", - розповіла режисерка фільму Голланд по завершенню преспоказу стрічки.

Преспоказ фільму "Ціна правди". Фото: Геннадій Мінченко/Укрінформ

Вона зазначила, що Голодомор тривав не лише два роки, але мав більш глибинний у часі ефект: "Він впливав демографічно, соціально, навіть фізіологічно, на декілька поколінь людей. З Голодомором пов'язані питання психології, пов'язані питання того, як емігрували люди з України, як мігрували потім на їхнє місце люди, в тому числі, і з Росії. І, можливо, тепер можна сказати, що на ті події, які відбуваються в Україні, Голодомор свого часу мав глибинний тектонічний вплив".

"Я думаю, що робота над цим фільмом мене розлютила. Тому що те, що відбулось тоді - це не можна пробачити. І це не можно просто так приймати", - додала режисерка.

У свою чергу присутній на пресконференції український продюсер стрічки Єгор Олєсов відзначив, що "одразу зрозумів, що Україна не може бути осторонь подібного проєкту".

"Я розумів, що цей проєкт дійсно може і принести, з одного боку - індустріальний дуже потужний досвід, а з іншого, з точки зору смислів - це дійсно актуальна історія. Це дійсно та історія, котру хотілось реалізувати і донести до сучасних глядачів, до молоді. І це дуже важливо зараз", - зазначив Олєсов.

Він також повідомив, що загалом бюджет фільму спільного виробництва Польщі, України та Великої Британії становив 8,3 млн євро, українська частка - близько 19%.

"Мушу визнати, що ще до роботи над цим фільмом я, на жаль, дуже мало знав про те, що відбулось в Україні, про сумну долю українців у 1930-х роках. Зараз я про це знаю набагато більше і я намагаюсь, де це можливо, стати каталізатором обговорення і дискусії на цю тему серед моїх колег і моїх близьких", - додав виконавець головної ролі, актор Джеймс Нортон.

Як повідомляв Укрінформ, 28 листопада на широкі екрани виходить історичний трилер Аґнєшки Голланд “Ціна правди”, що розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

У листопаді 2008 року президент України Віктор Ющенко посмертно вшанував журналіста Ґарета Джонса орденом “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у донесенні до світової спільноти правди про геноцид Українського народу під час Голодомору 1932–1933 років. Нагороду було вручено племінниці журналіста Марґарет Коллі. Церемонія вшанування пам’яті відбулася в Центральній залі Вестмінстерського палацу.