У канадському Ванкувері хочуть заборонити одноразовий пластик

Влада Ванкувера пропонує суттєво обмежити реалізацію пластикових виробів одноразового застосування.

Про це йдеться у звіті, підготовленому міською радою Ванкувера.

Документом, зокрема, пропонується заборонити на території міста пластикові трубочки для пиття та одноразові пакети. Окрім цього, митом у 25 центів тепер обкладатимуться одноразові чашки, навіть якщо вони зроблені з паперу (те саме стосується й паперових пакетів).

Усі заборони мають набувати чинності поступово, починаючи з квітня наступного року - до січня 2021-го.

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Аби рішення набуло чинності, його ще мають підтримати депутати, відповідне голосування очікується незабаром.

Як повідомлялося, у жовтні цього року парламент канадської провінції Нова Шотландія заборонив використання на території регіону одноразових пластикових пакетів. Улітку така сама заборона набула чинності у найменшій канадській провінції - Острів Принца Едварда. Про намір вжити подібних заходів оголосила влада Монреаля.

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До січня 2020 року повністю відмовитися від пластикових пакетів пообіцяла й одна із найбільших канадських торговельних мереж “Sobeys”, яка має по всій країні 225 магазинів.