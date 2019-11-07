У Світовий океан щороку скидають близько 12 мільйонів тонн пластику, що еквівалентно викиданню у воду щохвилини однієї вантажівки зі сміттям.

Про це йдеться у звіті Greenpeace. "До Світового океану щороку потрапляють 12 мільйонів тонн пластику, що є еквівалентом викидання однієї вантажівки зі сміттям щохвилини", - йдеться у повідомленні. У звіті зазначені дані з корабля Arctic Sunrise, що належить Greenpeace та обстежує підводний світ у Атлантичному океані за тисячу кілометрів від узбережжя Південної Африки.

Як зазначається, приладдя, яким користуються рибалки, становить десять відсотків усього пластикового сміття на дні Світового океану. Як зазначається, це вага понад 55 тисяч двоповерхових автобусів. Сітки та інше приладдя вбивають морських тварин та шкодять підводному ареалу. Особливу небезпеку для фауни становлять саме рибальські сітки.

Greenpeace закликає включити рибальське приладдя до Глобальної угоди ООН щодо захисту океанів. В організації вважають, що це допоможе захистити до 2030 року приблизно 30% Світового океану від шкідливої діяльності людини, зокрема промислової риболовлі.