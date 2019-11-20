Вчені винайшли спосіб переробки всіх видів пластику

Австрійський науковець Лен Хамфріс та професор Сіднейського університету Томас Машмеєр заявили, що розроблений та запатентований ними пристрій може утилізувати пластик, що досі не підлягав переробці.

Про це повідомляє The Hill.

«Ми просто беремо ці матеріали й переводимо їх назад у рідини та хімічні речовини, з яких вони отримані», — сказав Хамфріс, додавши, що продукти можуть бути перетворені в бітум, бензин або різні види пластику.

Як зазначається, так званий каталітичний гідротермальний реактор (Cat-HTR) має можливість перетворювати утилізований пластик на паливо або переробляти новий пластик шляхом хімічної переробки, яка змінює пластмаси на молекулярному рівні, а потім перетворює їх знову на нафту.

Однак процес відрізняється від фізичної переробки тим, що не вимагає поділу пластмас за типом або кольором. За запатентованою технологією можна переробляти все — від упаковок з-під молока до гідрокостюмів.

Компанія вчених Licella готується просунути свою технологію на ринок у Великій Британії. Хамфріс пояснює, що там екологічна політика більш сприятлива, ніж в Австралії.

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Як повідомляв Укрінформ, 24-річна британка Люсі Г'юз отримала міжнародну премію в галузі промислового дизайну Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за винахід пластика, що розкладається природним шляхом (з відходів рибної індустрії).