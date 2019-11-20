Вчені винайшли спосіб переробки всіх видів пластику
Про це повідомляє The Hill.
«Ми просто беремо ці матеріали й переводимо їх назад у рідини та хімічні речовини, з яких вони отримані», — сказав Хамфріс, додавши, що продукти можуть бути перетворені в бітум, бензин або різні види пластику.
Як зазначається, так званий каталітичний гідротермальний реактор (Cat-HTR) має можливість перетворювати утилізований пластик на паливо або переробляти новий пластик шляхом хімічної переробки, яка змінює пластмаси на молекулярному рівні, а потім перетворює їх знову на нафту.
Однак процес відрізняється від фізичної переробки тим, що не вимагає поділу пластмас за типом або кольором. За запатентованою технологією можна переробляти все — від упаковок з-під молока до гідрокостюмів.
Компанія вчених Licella готується просунути свою технологію на ринок у Великій Британії. Хамфріс пояснює, що там екологічна політика більш сприятлива, ніж в Австралії.
Як повідомляв Укрінформ, 24-річна британка Люсі Г'юз отримала міжнародну премію в галузі промислового дизайну Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за винахід пластика, що розкладається природним шляхом (з відходів рибної індустрії).