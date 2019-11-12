Рада зробила крок до зменшення пластикових пакетів у магазинах

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Законопроєкт підтримали 365 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

При цьому пропонується не поширювати обмеження на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

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Також законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року, а також заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Законопроєкт 2051-1 передбачає також обов'язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність Національним стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 13432:2015.

Проєкт закону пропонує також стимулювати виробництво біорозкладних пластикових пакетів та встановити відповідальність за порушення норм закону.