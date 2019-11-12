Київрада просить ВР підняти штрафи за незаконний викид сміття

Київрада закликає Верховну Раду збільшити штрафи за викидання сміття у неналежних для цього місцях.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати звернулися до Верховної Ради України щодо врегулювання проблемного питання викидання відходів у неналежних місцях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили депутати Київради, неконтрольоване й переважно безкарне викидання сміття в не призначених для цього місцях стало серйозною проблемою. Органи місцевого самоврядування не спроможні самостійно вирішити це питання, адже передбачені чинним законодавством механізми притягнення до відповідальності винних у порушеннях у сфері поводження зі сміттям не є ефективним. Зокрема, немає окремої статті, яка б передбачала відповідальність за викидання сміття.

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Київрада закликала Верховну Раду прискорити ухвалення законопроєкту «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)». Документ дозволить посилити відповідальність тих, хто засмічує місто та країну.