Київрада просить ВР підняти штрафи за незаконний викид сміття
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати звернулися до Верховної Ради України щодо врегулювання проблемного питання викидання відходів у неналежних місцях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили депутати Київради, неконтрольоване й переважно безкарне викидання сміття в не призначених для цього місцях стало серйозною проблемою. Органи місцевого самоврядування не спроможні самостійно вирішити це питання, адже передбачені чинним законодавством механізми притягнення до відповідальності винних у порушеннях у сфері поводження зі сміттям не є ефективним. Зокрема, немає окремої статті, яка б передбачала відповідальність за викидання сміття.
Київрада закликала Верховну Раду прискорити ухвалення законопроєкту «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)». Документ дозволить посилити відповідальність тих, хто засмічує місто та країну.