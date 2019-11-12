Із Кінбурнської коси вивезли понад чотири тонни скла та пластику

На Миколаївщині активісти очистили Кінбурнську косу від скла та пластику – назбирали 150 мішків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний природний парк «Білобережжя Святослава».

«КамАЗ привіз з Кінбурнської коси 150 мішків скляних і ПЕТ-пляшок, зібраних активістами ГО "Кінбурн". Всього - чотири з гаком тонни. Скло буде відправлено на Одеський склозавод - це гарна вторсировина, з якої зроблять нові пляшки», - йдеться у повідомленні.

За словами ініціатора акції, співробітника національного парку «Білобережжя Святослава» Миколи Грубого, подібна здача відходів проводиться вперше. В основному, більшість органічних відходів вивозиться на полігон в Голу Пристань в сусідню Херсонську область, а ось скло і пластик було вирішено відвезти на переробку.

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Півострів Кінбурнська коса називають ще «миколаївськими багамами». Це місце вважається найбільш незайманим і одним із найкрасивіших та найзагадковіших на Миколаївщині - 23 кілометри незабудованого морського узбережжя зі сліпучо-білим дніпровським піском.

У 2009 році тут було створено Національний природний парк «Білобережжя Святослава».

Щороку це місце відвідують тисячі туристів і залишають за собою купу сміття.