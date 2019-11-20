Винахідниця біопластику отримала міжнародну премію

24-річна британка Люсі Г'юз отримала міжнародну премію в галузі промислового дизайну Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за винахід пластика, що розкладається природним шляхом.

Про це повідомляє ВВС.

"Молода винахідниця винайшла спосіб виробляти біорозкладний пластик з відходів рибної індустрії. Придуманий нею матеріал називається MarinaTex. На конкурсі Г'юз обійшла 1077 учасників з усього світу і отримала нагороду у 30 тис. фунтів (940 тисяч гривень)", - йдеться в повідомленні.

Вона вивчала інженерний дизайн в Університеті Сассекса, і матеріал, який отримав премію, став її дипломним проєктом. Університет, в якому навчається дівчина, отримав 5 тис. фунтів (157 тисяч гривень).

На відміну від більшості інших видів біопластика, винайдений Люсі Г'юз MarinaTex розкладається за звичайних температур. Це означає, що люди зможуть утилізувати його в компості біля будинку.

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Згідно зі звітом ООН, 27% відходів від виловленої людьми риби взагалі не використовується.

MarinaTex бере ці відходи і поєднує їх, зокрема, з червоними водоростями, щоб створити альтернативу пластику, що не розкладається.

Міжнародну премію Джеймса Дайсона вручають з 2004 року. У правилах конкурсу зазначено, що учасники повинні створити щось, що допомагає впоратися з однією з глобальних проблем.

Фото: DYSON IMAGERY.