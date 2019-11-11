У Києві та Харкові зіграють “Остробрамські літанії” польського композитора Монюшка

Цьогоріч музичний світ святкує 200 років від дня народження Станіслава Монюшка - найвидатнішого, поряд з Шопеном, польського композитора ХІХ століття.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

“Україна теж долучається до вшанування композитора концертами і проєктами. У вересні вже відбулися концерти у Хмельницькому та Житомирі. На черзі – концерти в Києві і Харкові. Цього разу солісти Валерія Туліс – сопрано, Марія Березовська – мецо-сопрано, Олександр Чувпило – тенор, Сергій Москальчук – бас та Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України під диригуванням Романа Реваковича виконають чотири “Остробрамські літанії” Монюшка - 13 листопада у Києві та 15 листопада - у Харков”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, концерти організовані фундацією Pro Musica Viva за підтримки міністра культури та національної спадщини Республіки Польща у рамках багатолітньої програми НЕЗАЛЕЖНА на 2017-2022 роки та дотаційної програми Інституту Адама Міцкевича “Культурні помости”.

Концерт відбудеться в Києві 13 листопада о 19:30 в Національному будинку органної та камерної музики України.

Придбати квитки онлайн можна за посиланням.

Вартість квитків від 50 до 400 грн.

ЮНЕСКО та Польський Сейм оголосили 2019 рік Роком Монюшко. На відзначення Року Монюшка в польському бюджеті призначено 20 млн злотих. На честь цієї події центральний вокзал у Варшаві отримав ім’я композитора, і Варшава стала першою столицею світу, де два головних транспортних порти названі іменами великих композиторів, адже варшавський аеропорт з 2001-го носить ім'я Фридерика Шопена.

Станіслава Монюшка вважають “своїм” три народи: польський, білоруський, литовський.

Він увійшов в історію як першопроходець, родоначальник двох національних опер. Йому належить авторство першого білоруського (“Ідилія”) і першого польського (“Галька”) оперних шедеврів.