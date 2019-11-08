Стали відомі імена претендентів на Шевченківську премію-2020

Шевченківський комітет оприлюднив список кандидатур на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2020 року.

Перелік оприлюднено на офіційному сайті Комітету з Національної премії.

Найдовшим є список у номінаціях “Література” (24 кандидати), “Театральне мистецтво” (12) та “Публіцистика. Журналістика” (11). 5 кандидатів у номінації “Візуальне мистецтво”. 4 - у номінації “Кіномистецтво” (серед претендентів — творці серіалу “Чорнобиль”). Номінація “Музичне мистецтво” містить тільки 2 позиції.

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Загалом у списку — 58 кандидатів.

Премія вручається до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.