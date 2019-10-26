Патріотична комедія "Наші котики". Режисер розповів про зйомки

Нова вітчизняна кінострічка «Наші котики, або як ми полюбили лопату під час тимчасової Антитерористичної операції з елементами військового стану» є цілковито художнім твором, але має потужний багаж реальної війни.

Про це Укрінформу розповів режисер і сценарист фільму Володимир Тихий в ексклюзивному інтерв’ю.

«Це абсолютно художній твір, але він має величезний потужний багаж реальної війни, з якою я стикався особисто, коли разом із кінооб’єднанням «Вавілон’13» їздив в АТО і спілкувався з добровольцями. Здебільшого це були звичайні пересічні громадяни, які не були військовими, а пішли на фронт з Майдану», - сказав Тихий.

За його словами, відтоді й досі бійці надсилають їм свої відео побуту, яке знімають на телефони чи фотоапарати.

«Воно дуже яскраве, і у ньому багато образів, і сюжетних речей, які ми запозичили для себе. Так що, можна сказати, що фільм побудовано на реальному, документальному матеріалі», - додав режисер.

Він визначає жанр фільму як «патріотична неполіткоректна комедія, пояснюючи це тим, що в «Котиках» вони називають ворога загальновідомими в суспільстві словами, які «й не матюки, по суті, але за них інколи у Фейсбуці можна отримати бан».

Дата прем’єри стрічки ще не визначена остаточно: це буде початок або кінець листопада 2019 року.