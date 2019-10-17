До кінця року в ЄС створять Платформу щодо харчових втрат і відходів

Уже у грудні Єврокомісія має намір презентувати Платформу ЄС щодо харчових втрат і відходів, головне призначення якої - боротьба з марнотратством та сприяння раціональному споживанню.

Про це з нагоди Всесвітнього дня продовольства, який відзначається 16 жовтня, заявив єврокомісар з питань охорони здоров’я та харчової безпеки Вітяніс Андрюкайтіс.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Якщо переосмислити відомий вислів, що людина є тим, що вона їсть, можна припускати, що людина є ще й тим, що вона відправляє у відходи. Цифри у цьому вимірі є шокуючими та викликають сором. В той час як більше 800 мільйонів людей у світі голодують, понад 670 мільйонів дорослих та 120 мільйонів дітей віком 5-19 років потерпають від зайвої ваги. Європейці щороку викидають у сміття 88 мільйонів тонн харчових відходів на суму більше 140 мільярдів євро. Чи здатні ми усвідомити, що саме не так у цьому рівнянні?», - зазначив Андрюкайтіс.

Він зауважив, що Єврокомісія має на меті підтримувати прагнення європейців до здорового способу життя та раціонального харчування. Заради цього створюються правові умови для забезпечення споживачів здоровою їжею, захисту дітей від агресивного маркетингу нездорових харчових продуктів, формування попиту населення на здорову їжу в громадських закладах.

Практичне втілення такої політики великою мірою залежить від волі та рішучості влади у країнах ЄС, констатував єврокомісар.