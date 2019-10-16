Українців змалку “загодовують” сіллю

Українці загалом дотримуються здорового харчування, однак їдять мало овочів, фруктів та молочних продуктів, але водночас забагато борошняних виробів і солі.

Про це поінформував президент Асоціації дієтологів України Олег Швець у Києві під час презентації результатів національного дослідження актуальної структури харчування українців.

"Українці загалом дотримуються здорового харчування - мають триразове харчування, а також готують їжу вдома із натуральних продуктів. Це добре", - сказав Швець.

Він зазначив, що і дорослі, і діти в Україні в цілому споживають адекватну кількість м'яса і м'ясних продуктів.

Водночас українці, за даними дослідження, споживають мало продуктів із доведеною користю для здоров'я - овочів, фруктів та ягід, бобових, горіхів, риби та молочних продуктів. Наприклад, діти споживають молочних продуктів у середньому 185 мл на добу, у підлітків ця кількість становить 155 мл на добу, а дорослі вживають в середньому 140 грамів на день - це менше однієї порції, тоді як рекомендується протягом дня вживати 2-3 порції молочних продуктів. Це призводить до недоотримання необхідних вітамінів і мінералів.

Так, діти дошкільного віку отримують на 11% менше рекомендованої кількості кальцію, а підлітки недоотримують 21% добової норми цього мінералу. У дорослих спостерігається нестача магнію та вітамінів А, С та Е, що значно погіршує їхнє здоров'я та якість життя.

Також дослідження засвідчило, що українці вживають забагато борошняних виробів, причому переважно із борошна вищого ґатунку. Українці також їдять забагато картоплі замість корисних овочів та багато насичених жирів. Таке харчування сприяє набору зайвої ваги зі зростанням ризику небезпечних хронічних захворювань, таких як цукровий діабет та атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи, що призводять до хвороб серця та інсультів.

Крім того, дієтолог наголосив, що завдяки дослідженню вперше вдалося визначити об'єктивний рівень споживання солі. З'ясувалося, що українці значно перевищують рекомендований обсяг споживання солі, починаючи з раннього дитячого віку. І це виробляє прихильність до солоних страв і смакові звички на все життя. Так, дорослі чоловіки вживають солі у понад 2,5 раза, а жінки - у два рази більше за рекомендовані 5 грамів на добу. Таке перевищення призводить до зростання кров'яного тиску та пов'язаних із ним інфарктів та інсультів.

Не в останню чергу впливає на стан здоров'я українців і споживання популярного джерела енергії - вільного цукру. Діти всіх вікових категорій споживають забагато цукру: віком від 1 до 3 років - 47 грамів на день, дошкільного віку - 56 грамів, школярі та підлітки - 67 грамів вільного цукру на день, тоді як згідно з рекомендаціями щодо здорового харчування для дорослих, добова норма цукру не має перевищувати 50 грамів на день, а дітям рекомендується взагалі не давати солодощі якнайдовше. Також дієтолог наголосив, що не має значення, з яких продуктів отримуються вуглеводи - з цукру чи меду. При цьому замінники цукру ще більш небезпечні, ніж чистий цукор. Також немає різниці за впливом на здоров'я буряковий цукор чи, приміром, виноградний.

Загалом, за словами експерта, "українці харчуються краще, ніж погано, але гірше, ніж добре".

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У дослідженні взяли участь 1232 особи. Учасники дослідження не лише заповнювали щоденники харчування, а й протягом 7 днів фіксували на фото спожиті страви для верифікації фактичних даних. У рамках дослідження вперше було створено перелік із понад 800 продуктів та страв, які найчастіше споживають українці.