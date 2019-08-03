Петиція за порятунок монастиря та костелу у Львові зібрала вже 180 підписів
Петиція опублікована на сайті https://e-dem.in.ua.
“Згідно пп.2,3,4 ст. 21 Закону України «Про охорону культурної спадщини» у зв’язку з фінансовою неможливістю власника будівлі (зараз споруда та й все майно колишнього автобусного заводу заарештовані Державною виконавчою службою через банкрутство ЛАЗу) провести реставраційні роботи та у зв’язку з загрозою знищення нововиявленої пам’ятки державний орган охорони пам’яток зобов’язаний в судовому порядку вилучити пам’ятку архітектури в державну власність”, - йдеться у тексті петиції.
Автор додає, що після закінчення Другої світової війни в будівлі монастиря перебували загони НКВД. Після того, як було збудовано “Львівський автобусний завод”, в костелі був облаштований будинок культури, а в монастирі - гуртожиток для працівників заводу. Після розпаду СРСР і проголошенням незалежності України про споруди "забули" і вони руйнувалися під впливом людських та природних факторів.
Зазначається, що у 2014 році ці споруди увійшли до реєстру пам’яток архітектури України і вони отримали особливий охоронний статус.
Станом на 3 серпня 2019 року петицію підписало 180 осіб з необхідних 500. До кінця збору залишилось 22 дні.
На головному фото костел Матері Божої Шкаплерної. Фото: Архітектура Львова, Фейсбук