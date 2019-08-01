Руйнівника легендарної фрески у Львові оштрафують на 90 тисяч

Забудовнику, який зруйнував легендарну фреску-акваріум на магазині “Океан” у Львові, загрожує штраф у 45 прожиткових мінімумів, тобто 90315 грн.

Таке рішення прийняла після перевірки на згаданому об’єкті інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові, повідомляє прес-служба міської ради.

"З 18 до 31 липня Інспекція ДАБК у м. Львові провела позапланову перевірку на об’єкті будівництва «Реконструкція будівлі магазину «Океан» на вул. В. Великого, 26А у м. Львові», за результатами якої виявлено порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, що проявилося у відхиленні від затвердженої проектної документації при виконанні будівельних робіт шляхом демонтажу зовнішньої стіни з елементами мозаїчного фасаду, що підлягала збереженню", - йдеться у повідомленні.

За результатами цієї перевірки щодо генерального підрядника будівництва складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, яке передбачене п. 8 ч.3 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». Порушнику загрожує штраф у розмірі сорока п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім цього, замовнику та генеральному підряднику будівництва видано приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт до моменту усунення виявлених порушень, які, відповідно до положень містобудівного законодавства, є обов’язковими до виконання.

Наразі вказані документи державного архітектурно-будівельного контролю вручено відповідним суб’єктам містобудування та призначено розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Крім цього, в передбачений законодавством строк Інспекція організує перевірку виконання суб’єктами містобудування вимог приписів про зупинення робіт. У разі їх невиконання буде вжито заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові забудовник під виглядом “реконструкції” магазину “Океан” вщент знищив фреску-акваріум “Море і риби” роботи Народного художника України Володимира Патика. Міська влада обіцяла розірвати із руйнівником договір на оренду земельної ділянки та застосувати інші санкціЗабудовнику, який зруйнував легендарну фреску-акваріум на магазині “Океан” у Львові, загрожує штраф у 45 прожиткових мінімумів, тобто 90315 грн.

Таке рішення прийняла після перевірки на згаданому об’єкті інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові, повідомляє прес-служба міської ради.

"З 18 до 31 липня Інспекція ДАБК у м. Львові провела позапланову перевірку на об’єкті будівництва «Реконструкція будівлі магазину «Океан» на вул. В. Великого, 26А у м. Львові», за результатами якої виявлено порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, що проявилося у відхиленні від затвердженої проектної документації при виконанні будівельних робіт шляхом демонтажу зовнішньої стіни з елементами мозаїчного фасаду, що підлягала збереженню", - йдеться у повідомленні.

За результатами цієї перевірки щодо генерального підрядника будівництва складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, яке передбачене п. 8 ч.3 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». Порушнику загрожує штраф у розмірі сорока п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім цього, замовнику та генеральному підряднику будівництва видано приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт до моменту усунення виявлених порушень, які, відповідно до положень містобудівного законодавства, є обов’язковими до виконання.

Наразі вказані документи державного архітектурно-будівельного контролю вручено відповідним суб’єктам містобудування та призначено розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Крім цього, в передбачений законодавством строк Інспекція організує перевірку виконання суб’єктами містобудування вимог приписів про зупинення робіт. У разі їх невиконання буде вжито заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові забудовник під виглядом “реконструкції” магазину “Океан” вщент знищив фреску-акваріум “Море і риби” роботи Народного художника України Володимира Патика. Міська влада обіцяла розірвати із руйнівником договір на оренду земельної ділянки та застосувати інші санкції.

Фото: city-adm.lviv.ua, соцмережі