Львівська мерія розірвала договір з забудовником, який зруйнував фреску-акваріум

Знищення забудовником знаменитих фресок роботи всесвітньо відомого художника Володимира Патика на магазині “Океан” у Львові виконком міської ради визнав вандалізмом. Скасовано містобудівні умови для забудовника, які передбачали реконструкцію з надбудовою.

Про це повідомила пресслужба міськради.

“Львівська мерія провела позапланове засідання виконавчого комітету щодо ситуації, яка склалась на будівельному майданчику колишнього магазину «Океан». Там напередодні забудовник знищив легендарні фески роботи Володимира Патика, що прикрашали фасад будівлі. Одночасно виконком відмінив своє рішення від 15.02.2019 № 138, яке передбачає скасування містобудівних умов та обмежень на реконструкцію даного об`єкта", - йдеться в повідомленні.

Свою перевірку проведе й Інспекція Держархбудконтролю.

Також планується винести на розгляд сесії Львівської міськради питання щодо розірвання із забудовником угоди про оренду землі.

Водночас рішенням виконавчого комітету передбачено проведення круглого столу - щоб визначитися з подальшими діями.

“Це не орнамент, а мистецький твір. Була умова зберегти його. Це одна із найбільш значимих пам'яток. Наша культурна свідомість притуплюється», — зазначив під час засідання виконкому проректор Львівської національної академії мистецтв, мистецтвознавець Роман Яців.

«Це є цинічне нищення нашої культури. Відновити це неможливо, бо є знищений матеріал, бетон, мозаїка, цегла. Архітектор бреше, забудовник бреше. Треба змусити їх це відновити. Тут 102 м кв. мозаїки, це 22,5 тонни. Треба відновити по 3D-моделях, фахівці є, але має бути воля міста і забудовника», — вважає син автора мозаїки Остап Патик.

Юридичному департаменту та управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування міськради доручено вжити заходів щодо розірвання з товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Ріел-Естейт Груп» договору оренди земельної ділянки площею 0,1817 га. В разі виявлення фактів порушення містобудівних умов та обмежень чи відхилень від проекту місто вимагатиме анулювати дозвіл на початок виконання будівельних робіт й винесе припис про зупинення будівельних робіт.

В той же час у соціальних мережах ставлять резонне запитання: хто, як не управління архітектури та інші служби міськради мали контролювати роботи на даному об`єкті?

Зокрема, доцент ЛНУ імені І.Франка Тед Лещак на своїй сторінці у Facebook зазначає, що покарання за те, що сталося, має понести не лише забудовник, але і конкретні міські чиновники, а саме Юліан Чаплінський і Андрій Садовий - через незадовільне виконання своїх обов'язків.

За словами Лещака, як тільки опублікували проект реконструкції "Океану", притомні коментатори відразу забили на сполох: мозаїка має мистецьку цінність! Але головний архітектор почав всіх заспокоювати, що мозаїка буде збережена.

“Все можна було зупинити ще тоді, але нас авторитетно ганьбили за розганяння зради. У публічних коментарях - тоді і тепер - як Чаплінський, так і Садовий вживають вислови "дав слово", "пообіцяв", "запевнив" і тому подібне. Тобто правові відносини між міською владою і забудовником відбуваються на рівні усних домовленостей? Зобов'язання зберегти мозаїку неушкодженою не було прописано в договорі? Вони реально нас мають за дурнів?”, - пише науковець.

Щодо забудовника, автор зазначає, що він причетний до скандальної забудови парку “Знесіння” та перепланування пам`ятки архітектури на площі Ринок.

Володимир Патик — Народний художник України, лауреат премії ім. Т.Шевченка, почесний громадянин Львова. Відомий живописець, пейзажист, майстер натюрморту. На вересень 2016 року було заплановано відкриття його персональної виставки з нагоди 90-річчя митця, проте 28 серпня 2016 художник помер, тож виставці судилося стати вшануванням до його смерті. У Львові було дві мозаїки авторства Володимира Патика, одну з них зашили металом вивіски одного із супермаркетів, другу — біля колишнього магазину “Океан” - знищили вчора.