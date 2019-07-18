Забудовник зруйнував легендарну фреску-акваріум у Львові

У Львові забудовник, попри вимогу міської влади, зруйнував легендарну фреску-акваріум, що кілька десятиліть прикрашала магазин “Океан”.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“Сьогодні надійшло звернення, що на цьому об’єкті є порушення — зруйнована фреска, яка відповідно до рекомендацій виконкому ЛМР і затвердженої проектної документації, мала бути збережена”,- зазначено у повідомленні.

За дорученням міського голови Інспекція Держархбудконтролю провела перевірку на даному об`єкті. Порушення зафіксовані, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності. Також будуть видані відповідні приписи для усунення порушень та зупинки будівельних робіт на цьому об’єкті.

Фото: city-adm.lviv.ua