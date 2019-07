Leopolis Jazz у Львові більш ніж удвічі збільшив використання дата-трафіку

Фестиваль Leopolis Jazz у Львові цьогоріч у 2,5 раза збільшив використання дата-трафіку у порівнянні з минулим роком. Найчастіше абоненти мобільного оператора “Київстар” користувалися в цей час мережею Facebook.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“Цього року концерти Leopolis Jazz Fest відвідало понад 148 тисяч абонентів Київстар, які активно користувались мобільним інтернетом. За п’ять днів фестивалю жителі і гості Львова використали більш ніж 320 ТБ мобільного інтернету, це у 2,5 раза більше, ніж рік тому”, - зазначається в повідомленні.

Компанія пов’язує високий попит на послуги мобільного інтернету з розвитком нових стандартів зв’язку та спеціальними тарифними умовами, за якими до 31 липня 2019 року абоненти Київстар отримують безлімітний доступ в мережі 4G без додаткової плати.

За даними оператора, під час концертів середнє використання мобільного інтернету на абонента в мережі 4G щодня становило 46.9 Мегабайтів, а в мережі 3G – лише 25.2 Мб.

При цьому абоненти Київстар активно користувались мобільним інтернетом на всіх концертних майданчиках. Так, найбільшу кількість трафіку мобільного інтернету було використано 27 червня під час концертів груп The Kenny Barron Quintet та Bobby McFerrin в центральному парку. Цей концерт одночасно слухали 3,7 тисячі абонентів Київстар, які використали 769.5 ГБ мобільного інтернету. А найбільша кількість абонентів, що одночасно користувались мобільним інтернетом, була 28 червня під час концерту груп Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen та Chick Corea & The Spanish Heart Band. Під час виступу цих виконавців понад 4 тисячі абонентів завантажували фото- та відеофайли в соціальні мережі безпосередньо з концертного майданчика і використали 653.9 ГБ мобільного інтернету.

Київстар дослідив, що під час фестивалю абоненти користувались усіма соціальними мережами і месенджерами. Однак найчастіше обирали мережу Facebook – майже 76% абонентів. Соціальну мережу Viber Іnstagram використовувало 59%, а Instagram - 56% абонентів.

Завдяки інструментам Big Data Київстар також дослідив «соціальний профіль» відвідувачів Leopolis Jazz Fest. Так, згідно з даними компанії, 63% любителів джазової музики становили чоловіки, а 73% - жінки. Середній вік любителів джазу - 30-39 років, їх на концертах Leopolis Jazz Fest було 61%.

Цікавими фактами є також те, що 43% любителів джазу є власниками автомобілів, 77% часто подорожують за кордоном, при цьому найчастіше їздять до Польщі – таких виявилось 37%. А 65% абонентів, що слухали джазові концерти у Львові, - є батьками.

Згідно з проведеним дослідженням 73% слухачів Leopolis Jazz Fest є місцевими жителями, 20% гостей міста приїхали з Києва, решта – з міст Дніпро, Одеса, Харків, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця, Миколаїв, Кривий Ріг.

У прес-службі оператора зазначили, що Київстар вже 8 років поспіль підтримує Leopolis Jazz Fest. Щороку компанія піклується про те, щоб усі абоненти могли безперешкодно користуватись мобільним зв’язком навіть під час пікових навантажень на мережу. Зокрема, цього року, щоб забезпечити якісний інтернет у Львові, Київстар встановив додаткові 19 базових станцій та посилив зв’язок на концертних майданчиках за допомогою мобільного обладнання.

Як повідомлялося, Leopolis Jazz Fest, який входить до переліку найбільших джазових фестивалів у Європі, проходив у Львові 26-30 червня.

Фото: Київстар