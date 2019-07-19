На Київській митниці виявили майже 100 старовинних полотен ХІХ століття

Столичні митники затримали вантажівку з 98 старовинними полотнами, що прибули в Україну з Франції.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Київською міською митницею ДФС у вантажівці з дерев’яними рамами для картин, що прибули в Україну з Франції, виявлено 98 художніх полотен, найстарше з яких датоване 1842 роком. Всі картини були приховані від митного контролю поміж сучасних дерев’яних рамок", - йдеться в повідомлені.

Як зазначається, отримувачем цього вантажу мав стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином Україні. Однак до цього часу цей чоловік так і не з’явився до Київської міської митниці ДФС.

За попередньою візуальною оцінкою експертів, ряд полотен має цінність. Проте про їхню остаточну культурну та матеріальну цінність можна буде говорити після проведення відповідної експертизи. Наразі картини знаходяться у зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС, триває огляд.

Наразі в діях осіб, що організували цю оборудку, вбачаються ознаки порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 483 Митного кодексу України – переміщення з приховуванням від митного контролю. Санкції статті передбачають штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару та його конфіскацію.

Після завершення всіх митних формальностей буде складено протокол про порушення митних правил.

Фото: Facebook ДФС