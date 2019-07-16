Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури припинили діяльність транснаціонального угруповання, яке організувало контрабандні поставки товарів широкого вжитку з Китаю до України в особливо великих розмірах.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Співробітники СБ України задокументували, що у 2018 році учасники угруповання контрабандою ввезли продукції на 234 мільйони гривень. З початку 2019 року – сто двадцять мільйонів гривень без сплати до бюджету обов’язкових платежів", - наголосив на брифінгу т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов.

Загальний обсяг ввезеного текстилю становить від 1,5 до 2,5 тисяч тонн на рік, що становить 40% від всієї кількості текстилю, який реалізовується на вітчизняному ринку. В Одесі правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії у місцях проживання фігурантів провадження та за адресами складських приміщень і вилучили понад дев’ятсот тонн контрабандної продукції на суму сто мільйонів гривень.

СБУ заявляє, що викрила наймасштабнішу в історії України контрабанду / Фото: Пресцентр СБ України

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Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у межах якого слідчими Головного слідчого управління СБУ будуть притягнуті до кримінальної відповідальності організатори та інші учасники незаконної схеми. СБУ продовжує роботу у напрямку детінізації економіки України та поповнення Держбюджету.