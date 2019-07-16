Чеський поет прийняв естафету Місяця авторських читань у Львові

Чеський журналіст, письменник та поет Мілош Долежал прийняв естафету Місяця авторських читань у Львові, які розпочались 5 липня ,і триватимуть до 4 серпня.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“Естафету Місяця авторських читань у Львові прийняв чеський журналіст, письменник та поет Мілош Долежал. Увечері 16 липня він поділиться із любителями літератури своїм творчим надбанням. Людині, яка майже 20 років пропрацювала у літературній редакції «Чеське радіо Влтава», є про що розповісти читачам. Враження від зустрічей із людьми та від пережитих подій він викладає у поезії, малій прозі та публіцистичних творах, якими і поділиться із львів’янами. Теми публікацій - пам’ять рідної Височини — здебільшого, кривди, несправедливість та терор Другої світової війни і сталінські п’ятдесяті роки”,- йдеться у повідомленні.

Ще одна авторка дня — румунська поетеса Міруна Влада (Міруна Тронкота). Мистецький псевдонім дівчина вибрала в шістнадцять років, а через два роки видала першу й дуже успішну збірку «Poemextrauterine» («Позаматкові вірші»). Під час дорослішання поезія для неї означала втечу із життя, яке проводила в стінах лікарень і на інвалідному візку.

Як зазначає сама Міруна, «поезія в мені спалахнула разом із хворобою».

Тепер вона - доктор наук у міжнародних зв’язках — свою дисертацію і третю поетичну книжку присвятила ситуації в Боснії і Герцоговині: «Bosnia. Partaj» («Боснія. Розділення»).

Понад 60 авторів із Чехії, Словаччини, Польщі та Румунії беруть участь у Місяці авторських читань у Львові. Серед українських літературних зірок — Оксана Забужко, Юрій Андрухович та Юрій Іздрик.

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Крім сотень сторінок “живої” літератури, в його програмі - брнянський андеграунд, виступи румунських вірменів, зустрічі із словацькими молодими видавцями соціально-культурних часописів.

Всі події найбільшого транскордонного фестивалю Центрально-Східної Європи безкоштовні для відвідувачів.

Фото: Львівська міськрада