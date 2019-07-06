Президент України Володимир Зеленський виставив у соцмережах фото зі своєї прогулянки Львовом.

Світлини викладено на сторінці Зеленського у Facebook після того, як він представив нового голову Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського.

"Хоч і недовго, але чудово прогулялися Містом Лева. Дякую, львів‘яни!", - написав президент.

Зеленський прогулявся Львовом / Фото: facebook.com/zelenskiy95

На фото він прогулюється вуличками Львова разом з головою Офісу президента Андрієм Богданом, Львівським міським головою Андрієм Садовим, новим головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським та своїм першим помічником Сергієм Шефіром, відвідує львівські собори та сидить в одній із місцевих кав'ярень.

Раніше Зеленський, виступаючи перед громадою Львівщини, відреагував на критику в соцмережах стосовно його фото біля Ніагарського водоспаду і попросив не писати погано про те, що питиме каву у Львові.