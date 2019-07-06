Зеленський про критику фото з Ніагари: Прошу погано не писати, що питиму у Львові каву

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику в соцмережах стосовно його фото біля Ніагарського водоспаду, попросивши не писати погано про те, що питиме каву у Львові.

Про це він сказав на зустрічі з громадськістю в рамках поїздки до Львівської області, де представив нового голову ОДА Маркіяна Мальського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми були в Канаді, у нас було 19 різних зустрічей, і після того у нас залишилося 3 вільні години. Тому ми поїхали до Ніагарського водоспаду... І всі почали писати, як так можна, коли ви будете працювати. Я дуже вас прошу не пишіть дуже погано про те, що питиму у Львові каву. Бо ми дуже б хотіли попити львівської кави", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною та главою Офісу Президента Андрієм Богданом побували біля Ніагарського водоспаду в рамках свого візиту до Канади.

Фото на тлі Ніагарського водоспаду в провінції Онтаріо виставив на своїй сторінці у Facebook Андрій Богдан.

Соцмережі взялися активно обговорювати цю світлину. Користувачі неоднозначно сприйняли фотографію. Деякі пораділи, що новообраний Президент України знаходить час для відпочинку, що повинно позитивно позначитися на його самопочутті. А деякі категорично розкритикували Зеленського і висловили думку, що в той час, коли гинуть українські військові, виставляти такі фотографії – недоречно.

Офіційний візит Зеленського в Канаду тривав з 1 по 3 липня.