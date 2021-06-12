Польща закликає своїх уболівальників на Євро-2020 не їздити до Криму

Влада Польщі не рекомендує уболівальникам футбольної збірної країни під час поїздок до Росії на матчі Євро-2020 відвідувати окупований Крим.

Про це йдеться у путівнику для уболівальника на Євро-2020, підготовленому в МЗС Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“Пам’ятай, що Польща не визнала анексію Росією Кримського півострова і не має можливості надати польським громадянам консульську допомогу. У зв’язку з цим категорично не рекомендуємо подорожувати до Криму”, - зазначається у путівнику.

У МЗС Польщі застерігають, що в Росії є загроза скоєння терактів, яка посилюється в умовах футбольного чемпіонату. Тож пропонується бути особливо обережними на стадіонах, у фан-зонах, а також у громадському транспорті.

Окрім того, польські дипломати застерігають громадян від поїздок на Північний Кавказ.

Як відомо, футбольна збірна Польщі зіграє у Санкт-Петербурзі два матчі групової стадії Євро-2020: 14 червня зі збірною Словаччини і 23-го – з командою Швеції.

Євро-2020 розпочалося в п’ятницю, 11 червня, матчем між збірними Туреччини та Італії.