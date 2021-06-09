Заочно судитимуть соратників Медведчука, які допомагали окупантам захоплювати Крим

Печерський районний суд столиці надав дозвіл на заочне засудження керівників ініціативних груп громадського руху «Український вибір» в Криму, які підозрюються в організації та сприянні у проведенні незаконного «референдуму».

Як передає Укрінформ, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці очільник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний.

«Сьогодні Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) відносно двох керівників ініціативних груп громадського руху «Український вибір» в Криму, які підозрюються в організації та сприянні у проведенні незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя», - написав він.

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Підозрюваним інкримінують порушення ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2021 року трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір», лідером якої є народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, повідомили про підозру за фактом участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» у тимчасово окупованому Криму.

За даними слідства, представники всеукраїнського громадського руху «Український вибір - Право народу», який до 2016 року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Криму. Двоє підозрюваних як керівники ініціативних груп громадського руху входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один із підозрюваних очолював територіальний підрозділ цього НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу «Самооборони» - «Слов’янський щит». Вони виконували протиправні накази «ватажків» формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» в Криму, у тому числі як спостерігачі на «дільницях» в складі незаконних виборчих комісій.

Також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у Севастополі.

Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху «Український вибір», що також діяв у Севастополі, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного «референдуму». Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз.

Крім того, підозрювані були нагороджені представниками держави-окупанта медалями «За повернення Криму».