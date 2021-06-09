Прокуратура повідомила про підозру «військовому комісару» окупованого Севастополя

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни зраднику, який обіймав посаду "військового комісара" в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозру «військовому комісару міста Севастополь Республіки Крим» за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні осіб служити в збройних силах держави - окупанта. Санкція статті передбачає покарання на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, підозрюваний до окупації півострова обіймав посаду командира батальйону матеріально-технічного забезпечення берегової охорони ВМС ЗСУ. У 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта - Росії. З квітня 2019 року перебував на посаді «військового комісара міста Севастополь Республіки Крим», безпосередньо здійснюючи реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних призовних кампаній цивільного населення півострова до лав збройних сил РФ. За незаконними «указами» вищого керівництва держави-окупанта він розробляв план та організовував проведення 5 призовних кампаній кримчан у відповідному районі.

Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої ст. 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, наголосили в прокуратурі.

За інформацією відомства, починаючи з 2015 року держава-окупант та її окупаційна адміністрація провела загалом 12 незаконних призовних кампаній, у ході яких понад 28 тисяч кримчан незаконно призвані до її збройних сил. Громадяни України, які не бажають проходити службу в ЗС РФ, зазнають кримінальних переслідувань. Таким чином окупаційна влада продовжує реалізувати політику РФ, що спрямована на зміну демографічного складу населення півострова, оскільки кримчан фактично змушують покидати півострів для уникнення незаконного призову або кримінальної відповідальності за «ухилення» від служби в армії РФ.

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Загалом, органами правопорядку автономії повідомлено про підозру 7 військовим комісарам різних районів окупованого Криму, які з 2015 року безпосередньо організовують та проводять на півострові вказані незаконні призовні компанії.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.