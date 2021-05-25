Прокуратура АРК обвинувачує «суддю» з Криму в державній зраді

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно «судді», причетної до кримінального переслідування проукраїнського активіста на окупованому півострові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії за результатами спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням установлено, що екссуддя Сімферопольського районного суду АРК після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі та перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

«Обвинувачена незаконно здійснювала правосуддя на території півострова, керуючись при цьому законодавством РФ та надаючи своїми діями допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України», - сказано в повідомленні.

Разом з тим, обвинувачена брала безпосередню участь у кримінальному переслідуванні одного з українських активістів. Зокрема, «суддя» незаконно продовжила строк тримання під вартою активісту, якого окупаційні правоохоронці незаконно обвинувачували у «поширенні інформації, що розпалює міжнаціональну ворожнечу і міжрелігійну ненависть за допомогою інтернет-радіо».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня так званому «міністру культури ДНР» заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.