На Херсонщині стартувала Covid-вакцинація для жителів окупованого Криму

В Херсонській області почали вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

“Вже дві особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал «Дія».

В Херсонській області для вакцинації жителів окупованого Криму визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.

Адреси пунктів:

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського»;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша», поліклініка № 1;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Для вакцинації з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.

Вакцинальна кампанія на Херсонщині стартувала 25 лютого. Наразі в області щеплено понад 40 тисяч осіб з цільових груп відповідно до етапів Дорожньої карти, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 7 червня проти коронавірусу було щеплено 48 161 людину. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано – 1 284 145 осіб, з них отримали першу дозу – 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).