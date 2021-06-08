Перед COVID-вакцинацією треба пройти медогляд і підписати згоду - МОЗ

Пацієнти, які відмовляться від скринінгу на симптоми COVID-19 та не дадуть інформовану згоду на проведення вакцинації, не будуть допущені до щеплення.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Приймаючи пацієнта перед вакцинацією, слід провести скринінг на наявність симптомів COVID-19 та протипоказань до щеплення наявною вакциною проти COVID-19. Пацієнт, який письмово відмовився від скринінгу та медичного огляду, а також не дав інформовану згоду, не може бути допущений до отримання вакцини", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що первинний скринінг загального стану пацієнта на наявність симптомів ГРВІ та протипоказань до вакцинації слід проводити ще при запрошенні до пункту щеплення телефоном. Медзаклад має заздалегідь скласти графік прийому на вакцинацію та запросити пацієнта, чітко вказавши час та дату його вакцинації.

Перед проведенням вакцинації медпрацівник має перевірити дати виготовлення і кінцевий термін придатності вакцини, розчинника та витратних медичних виробів - голки, шприца тощо.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в 10 містах працюють центри вакцинації від COVID-19. За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 024 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. На червень в Україні в наявності 3,9 млн доз вакцини проти COVID-19.

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У вівторок, 8 червня, ЮНІСЕФ доставив в Україну чергову партію вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис доз. До кінця тижня і протягом наступного тижня очікується доставка понад 473 тис доз вакцини в межах глобільної ініціативи COVAX.