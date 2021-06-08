У Броварах і Білій Церкві запрацюють центри масової вакцинації

На Київщині, у Броварах і Білій Церкві, найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська облдержадміністрація у Фейсбуці.

"Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щеплюватимуть лише тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусу щеплено 48 161 особу.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

Фото: КМДА