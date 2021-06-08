У Житомирі відкриють центр вакцинації, який працюватиме у вихідні

У Житомирі на базі загальноосвітньої школи №6 відкриють Центр вакцинації, який працюватиме на вихідних.

Про це на засіданні виконавчого комітету міської ради заявив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібно в рази збільшити вакцинацію населення для того, щоб запобігти наступній хвилі інфекції, яка може бути у серпні, вересні, жовтні. Ми в четвер (3 червня – ред.) спілкувалися з міністром Віктором Ляшком і він готовий підтримати Житомир, якщо ми створимо такий центр», - зазначив Сухомлин.

За його словами, наразі в місті працює 6 мобільних бригад із вакцинації, але їх недостатньо для того, щоб забезпечити масове щеплення населення від коронавірусу. Цього тижня розпочали навчання ще 10 бригад, що дозволить вийти до 1000 вакцинацій у день.

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«Тут питання буде по самій вакцині. Ми підготуємося, але чи забезпечить нас держава вакциною. Вчора переписувалися, обіцяють підтримку і я думаю, що вже цими вихідними ми можемо почати процес масової вакцинації у Житомирі», - додав міський голова.

У місті опрацьовують два сценарії масової вакцинації. Перший – це організація пункту вакцинації та другий – виїзд бригад у великі колективи, у першу чергу на комунальні підприємства.

Як розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова, 12 червня Центр вакцинації розгорнуть на базі спортзалу при ЗОШ №6. Там отримуватимуть щеплення препаратами CoronaVaс і AstraZeneca ті, кому потрібна друга доза вакцини. Пункт працюватиме з 8.00 до 20.00, до його роботи залучать 10 бригад.

Виконавчий комітет підтримав рішення про відкриття у Житомирі Центру вакцинації.

Станом на 7 червня на Житомирщині щеплення від коронавірусу отримали 43 210 осіб.

Загалом в області підтверджено 87 972 випадки COVID-19, 85 040 людей одужали, 1762 - померли. В Україні за попередню добу зафіксовано 1 602 випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, на вихідних в Україні працювали 10 центрів вакцинації у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях та Рівному.