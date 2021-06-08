У Львові планують відкрити додаткові центри вакцинації

Міська влада Львова планує збільшити кількість стаціонарних центрів вакцинації проти коронавірусу.

Про це в ефірі радіо "Люкс FM" розповів міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Зараз по Львову ми маємо 10 стаціонарних пунктів вакцинації. Будемо збільшувати їх кількість. Якщо будуть надходити нові партії вакцини, то ми готові відкривати ще один центр вакцинації в ТЦ “Форум”. Бачимо, що активність мешканців зростає, що не може не тішити”, – розповів мер Львова.

За його словами, у ці вихідні щеплення проти коронавірусу зробили понад 2,5 тисячі львів’ян - як зареєстровані в “Дії”, так і ті, хто прийшов просто так. Вакцинували всіх охочих. Також на вихідних місто отримало партію препарату Pfizer і провакцинувало освітян.

Як повідомляв Укрінформ, 5-6 червня в 14 центрах масової вакцинації у різних містах України щепили 15 025 осіб. Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5048, у Львові на базі стадіону “Арена Львів” - 2447 та у трьох центрах в Одесі - 1329.