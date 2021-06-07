За вихідні в центрах вакцинації зробили понад 15 тисяч щеплень - МОЗ

За 5 та 6 червня в центрах вакцинації проти COVID-19 щепили понад 15 тисяч людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"5-6 червня 2021 року в 14 центрах масової вакцинації у містах України щепили 15 025 людей, з них 6457 у суботу та 8568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що на цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Пункт вакцинації від COVID-19 у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5048, у Львові на базі стадіону “Арена Львів” - 2447 та у трьох центрах в Одесі — 1329.

Пункти вакцинації від COVID-19 в Одесі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

На Полтавщині у Центрах масової вакцинації щеплення отримала рекордна серед областей України кількість людей - 3650 осіб.

Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"...Полтавщина розпочала масове щеплення проти COVID-19. Працювали відразу п'ять тимчасових Центрів вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах, Горішніх Плавнях. Усього протягом суботи та неділі в них вакцинували 3650 людей. Це найбільша кількість серед областей України", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що на щеплення приїжджали не тільки жителі сусідніх громад, а й навіть мешканці інших регіонів. Нікому не відмовляли.

У МОЗ наголосили, що відкриття таких центрів - це ініціатива місцевої влади, уже 12 міст запустили пілотні центри масової вакцинації. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закликає владу інших міст наслідувати їхній приклад та буде всіляко сприяти створенню нових центрів. Наразі в Україні достатньо вакцини для їхньої роботи.

Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Як повідомлялося, 29-30 травня запрацювали три пілотні центри вакцинації в Києві, Одесі та Львові. Усього за два дні там було щеплено 4849 людей.