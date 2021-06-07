Другий тиждень вакцинації в столичному МВЦ: суботня довжелезна черга раптом зникла в неділю

Щеплення роблять китайською вакциною СoronaVac виробництва компанії SinoVac, яку вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я

На території Міжнародного виставкового центру (Київ, метро Лівобережна) 29 травня відкрили Центр вакцинації від коронавірусу, який працює лише на вихідних – з 10:00 до 17:30. Журналісти Укрінформу побували там у суботу, 5 червня, і на власні очі побачили, як усе працює.

МВЦ, корпус 4-А

Об 11:00 (приблизно) ми вийшли зі станції метро Лівобережна і одразу ж поспішили в бік МВЦ, до корпусу 4-А (Броварський проспект, 15 - саме там проводять вакцинацію). За кілька метрів до пункту призначення вже спостерігаємо скупчення людей. На око – десь 500-600 чоловік.

- Перепрошую, це все черга на вакцинацію?

- На виставку котів! – жартома хтось вигукує із натовпу.

На вакцинацію через додаток вже реєструвалися?..

Біля входу – машина поліції, швидкої (на випадок, якщо комусь стане зле), кілька охоронців та медпрацівниць. Показую дівчатам своє посвідчення і запитую, чи можу пройти всередину.

- Журналіст? Та без проблем. Заходьте он у ті двері й піднімайтеся ескалатором на другий поверх… – вказують медпрацівниці.

- А якщо для нежурналістів… Простіше кажучи, що потрібно звичайній людині, аби потрапити всередину? – цікавлюся в них.

- Треба або показати з екрана телефона відповідне смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади, або – мати відповідний запис у «Дії». До речі, а ви на вакцинацію через додаток вже реєструвалися? Паспорт, код при собі маєте?

Треба мати відповідний запис про реєстрацію

- А навіщо це все, посвідчення недостатньо?

- Достатньо. Просто якщо хочете, то можете не просто подивитися на процес зі сторони, а й узяти в ньому безпосередню участь.

- Тобто щепитися? – перепитую.

- Угу… Все вірно.

- Я не проти. Всі документи є.

Всередині МВЦ нас зустріли дівчата-волонтери (студентки-медики) і провели до вільного боксу, де, власне, проводять щеплення. До слова, таких боксів ми нарахували аж три десятки.

Таких боксів ми нарахували аж три десятки

- Сьогодні тут ажіотаж, чи не так? – питаю волонтера Анастасію.

- Ну, охочих вакцинуватися точно більше, ніж минулого тижня.

За її словами, під МВЦ зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в Київ спеціально по вакцину.

- А як щодо кількості бригад – потягнете? На вулиці довжелезна черга.

- Мусимо потягнути. В ці вихідні працюють 24 бригади, на кожну з яких виділили 100 вакцин. Тож плануємо вакцинувати 2400 осіб.

- А одна бригада – це?..

- Це реєстратор, лікар і медсестра. Заходьте в бокс, там усе вам розкажуть. А я біжу зустрічати наступних «гостей».

Вітаю, тепер ви у клубі «чіпованих»

У боксі три столи: за першим реєстратор дає заповнити стандартну анкету перед вакцинуванням (наявність хронічних захворювань, алергій і т.д.), за другим лікар міряє температуру і сатурацію, і питає про самопочуття, за третім – проводять щеплення.

Бригада - це реєстратор, лікар і медсестра

- Будь ласка, вашу анкету, паспорт, ідентифікаційний код… Декларацію з сімейним лікарем підписували, вірно?

- Так, але з собою немає.

- Нічого страшного. Головне, що підписали – в системі E-Health все є. Маєте якісь скарги?

- Особливих скарг немає. Лишень цікавить, що буде з ковід-паспортами?

- Щодо процедури їх отримання сказати зараз нічого не можу, бо ще не знаю. Але днями CoronaVac наче затвердили, тож з паспортом вакцинацій проблем бути не повинно, – заспокоює лікар й, поки вносить дані в систему, просить підійти до медсестри за «укольчиком».

- Так, закотіть рукав, розслабте руку і… все, готово. Мої вітання, тепер і ви в клубі «чіпованих», – сміється медсестра і видає довідку про вакцинацію.

- І це все?

- Так, наступну дозу колотимуть через 2-4 тижні. А поки – відпочиньте півгодини. На виході можете присісти, там є стільці.

...можете присісти, там є стільці

Лікарям – дяка… Але невже не можна відкрити ще 2-3 таких центри

Дорогою до виходу бачу знайоме обличчя – дитячого письменника Сашка Лірника.

- Пане Олександре, добридень! Вакцинувалися?

- Так, разом із дружиною та сином.

- І як Вам?

- Ми приїхали сюди завчасно – о 08:30. Перед нами було до сотні людей. Через півтори години – о 10:00 – почали запускати. Щодо самого процесу, то вразила добра організованість усього ланцюжка дій від входу до виходу з приміщення, доброзичливість, супровід персоналом і волонтерами, чистота, передбачуваність. Коротше кажучи, можуть, якщо захочуть. Але… Ну, невже не можна відкрити ще 2-3 таких центри в Києві? – розмірковує пан Лірник.

...чи не відкрити ще 2-3 таких центри в Києві?

Нашу бесіду перервала бабуся, яка назвалася Нілою Адрієвною Підпалою. Їй організація також сподобалася.

- Все дуже гарно. В моїй поліклініці такого й близько нема. А тут до тебе намагаються і так, і сяк. Молодці. Лікарям – окрема дяка за те, що витерпіли сьогодні таку стару, як я.

Пані Ніла розповіла, що вакцинуватися її переконав син.

- Він мені сказав: «Хочу, щоб ти жила і правнуків дочекалася». І записав мене.

- То вам прийшло сповіщення?

- Так, сказали прийти на 11 годину. Пропустили без черги.

А тим часом перед МВЦ…

Охочих вакцинуватися стає все більше і більше

За півтори години людей на вулиці істотно побільшало. Наскільки саме – направду важко порахувати. Утім точно не злукавимо, якщо скажемо про тисячу-півтори чоловік. Щодо того, як рухається черга, то…

- Я прийшов сюди близько 12 години. Самі бачите, що робиться позаду мене. Люди йдуть і йдуть. – каже Андрій.

- І далеко за цей час Ви просунулися? – питаю його.

...стоятиму до переможного

- За годину десь на 100 метрів. Такої черги ще нікого в житті не бачив. Шкода, що не взяв із собою розкладний стілець, але маю книгу. Тому читатиму і стоятиму до переможного. От тільки сонце припікає...

- І ми також стоятимемо до переможного. Книги не маємо, але прихопили з собою напої та їжу, – долучилися до розмови Олена та Дмитро.

...от тільки сонце припікає

Вони кажуть, що приходили сюди вдень 30 травня, але пішли, побачивши чергу.

- Витраченого часу не шкода, головне – щоб вакцини сьогодні на всіх вистачило. Не хочеться повертатися додому ні з чим, – наголошує Андрій.

На щастя, вакцин достатньо, але…

«У Центрі вакцинації працює 24 бригади. Кожна має 100 вакцин. За потреби можуть привезти додаткові, – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. – Насправді проблема в іншому… Люди, яким прийшло сповіщення, непунктуальні. Тобто вони приходять не на свій час, порушуючи в результаті запис».

Вакцинація людей із декларацією триває близько 7 хвилин

Крім того, нарікає пані Гінзбург, дуже уповільнюють процес ті, хто не має декларації. «На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Відтак медикам доводиться заповнювати папери замість того, щоб щепити наступних. Для розуміння: процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. У мене наполегливе прохання до киян: приходьте на вакцинацію після підписання декларації. Це насамперед ваш зекономлений час. І повага до людей, які чекають у черзі», – зауважила вона. І – закликала подумати про час медиків, які вийшли працювати у вихідні дні, щоб вакцинувати людей: «Зрозумійте, що медики – це також живі люди. Минулих вихідних вони навіть на обідню перерву не виходили – працювали до 19:30. Вибачте, але цього разу так не буде. Тому нехай люди самі дивляться, як просувається черга».

Не виключено, що вакцинацію в МВЦ розширять

Власне, щодо черги… На запитання, що у Департаменті планують з цим робити, пані Гінзбург заявила: «Не виключено, що вакцинацію в МВЦ розширять, тому що приміщення дозволяє вмістити 42 бригади».

Згодом увечері пресслужба КМДА повідомила, що впродовж 5 червня в МВЦ провакцинували понад 2500 осіб. До речі, це на 1100 осіб більше, ніж 29 травня - у перший день роботи Центру вакцинації.

Мирослав Ліскович. Київ

Фото Володимира Тарасова, Анатолія Сірика і автора

P.S. Якщо в суботу людям доводилося чекати щеплення по 4-5 годин, то в неділю черг на майже не було. Приміром, наша журналістка Ярослава Міщенко зробила щеплення за 15 хвилин. «Черга коротка», - написала вона у Фейсбуці.

Також не знайшов у неділю черги адвокат, колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко: «Вчора начитався новин про кілометрову чергу, яку займали о 5 ранку, то був невпевнений, що зможу вакцинуватись. Але сьогодні вирішив, що воно того вартує, щоб втратити навіть 3-4 години. Прийшов близько 14:00 і почав шукати чергу, і не знайшов».

Як повідомляє «Громадське», сталося це, зокрема, завдяки тому, що у бригадах збільшили кількість комп'ютерів. Відтак людям з деклараціями сімейного лікаря не доводиться довго чекати, доки лікарі зареєструють тих, у кого декларацій немає.