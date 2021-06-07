Другий тиждень вакцинації в столичному МВЦ: суботня довжелезна черга раптом зникла в неділю
На території Міжнародного виставкового центру (Київ, метро Лівобережна) 29 травня відкрили Центр вакцинації від коронавірусу, який працює лише на вихідних – з 10:00 до 17:30. Журналісти Укрінформу побували там у суботу, 5 червня, і на власні очі побачили, як усе працює.
Об 11:00 (приблизно) ми вийшли зі станції метро Лівобережна і одразу ж поспішили в бік МВЦ, до корпусу 4-А (Броварський проспект, 15 - саме там проводять вакцинацію). За кілька метрів до пункту призначення вже спостерігаємо скупчення людей. На око – десь 500-600 чоловік.
- Перепрошую, це все черга на вакцинацію?
- На виставку котів! – жартома хтось вигукує із натовпу.
На вакцинацію через додаток вже реєструвалися?..
Біля входу – машина поліції, швидкої (на випадок, якщо комусь стане зле), кілька охоронців та медпрацівниць. Показую дівчатам своє посвідчення і запитую, чи можу пройти всередину.
- Журналіст? Та без проблем. Заходьте он у ті двері й піднімайтеся ескалатором на другий поверх… – вказують медпрацівниці.
- А якщо для нежурналістів… Простіше кажучи, що потрібно звичайній людині, аби потрапити всередину? – цікавлюся в них.
- Треба або показати з екрана телефона відповідне смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади, або – мати відповідний запис у «Дії». До речі, а ви на вакцинацію через додаток вже реєструвалися? Паспорт, код при собі маєте?
- А навіщо це все, посвідчення недостатньо?
- Достатньо. Просто якщо хочете, то можете не просто подивитися на процес зі сторони, а й узяти в ньому безпосередню участь.
- Тобто щепитися? – перепитую.
- Угу… Все вірно.
- Я не проти. Всі документи є.
Всередині МВЦ нас зустріли дівчата-волонтери (студентки-медики) і провели до вільного боксу, де, власне, проводять щеплення. До слова, таких боксів ми нарахували аж три десятки.
- Сьогодні тут ажіотаж, чи не так? – питаю волонтера Анастасію.
- Ну, охочих вакцинуватися точно більше, ніж минулого тижня.
За її словами, під МВЦ зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в Київ спеціально по вакцину.
- А як щодо кількості бригад – потягнете? На вулиці довжелезна черга.
- Мусимо потягнути. В ці вихідні працюють 24 бригади, на кожну з яких виділили 100 вакцин. Тож плануємо вакцинувати 2400 осіб.
- А одна бригада – це?..
- Це реєстратор, лікар і медсестра. Заходьте в бокс, там усе вам розкажуть. А я біжу зустрічати наступних «гостей».
Вітаю, тепер ви у клубі «чіпованих»
У боксі три столи: за першим реєстратор дає заповнити стандартну анкету перед вакцинуванням (наявність хронічних захворювань, алергій і т.д.), за другим лікар міряє температуру і сатурацію, і питає про самопочуття, за третім – проводять щеплення.
- Будь ласка, вашу анкету, паспорт, ідентифікаційний код… Декларацію з сімейним лікарем підписували, вірно?
- Так, але з собою немає.
- Нічого страшного. Головне, що підписали – в системі E-Health все є. Маєте якісь скарги?
- Особливих скарг немає. Лишень цікавить, що буде з ковід-паспортами?
- Щодо процедури їх отримання сказати зараз нічого не можу, бо ще не знаю. Але днями CoronaVac наче затвердили, тож з паспортом вакцинацій проблем бути не повинно, – заспокоює лікар й, поки вносить дані в систему, просить підійти до медсестри за «укольчиком».
- Так, закотіть рукав, розслабте руку і… все, готово. Мої вітання, тепер і ви в клубі «чіпованих», – сміється медсестра і видає довідку про вакцинацію.
- І це все?
- Так, наступну дозу колотимуть через 2-4 тижні. А поки – відпочиньте півгодини. На виході можете присісти, там є стільці.
Лікарям – дяка… Але невже не можна відкрити ще 2-3 таких центри
Дорогою до виходу бачу знайоме обличчя – дитячого письменника Сашка Лірника.
- Пане Олександре, добридень! Вакцинувалися?
- Так, разом із дружиною та сином.
- І як Вам?
- Ми приїхали сюди завчасно – о 08:30. Перед нами було до сотні людей. Через півтори години – о 10:00 – почали запускати. Щодо самого процесу, то вразила добра організованість усього ланцюжка дій від входу до виходу з приміщення, доброзичливість, супровід персоналом і волонтерами, чистота, передбачуваність. Коротше кажучи, можуть, якщо захочуть. Але… Ну, невже не можна відкрити ще 2-3 таких центри в Києві? – розмірковує пан Лірник.
Нашу бесіду перервала бабуся, яка назвалася Нілою Адрієвною Підпалою. Їй організація також сподобалася.
- Все дуже гарно. В моїй поліклініці такого й близько нема. А тут до тебе намагаються і так, і сяк. Молодці. Лікарям – окрема дяка за те, що витерпіли сьогодні таку стару, як я.
Пані Ніла розповіла, що вакцинуватися її переконав син.
- Він мені сказав: «Хочу, щоб ти жила і правнуків дочекалася». І записав мене.
- То вам прийшло сповіщення?
- Так, сказали прийти на 11 годину. Пропустили без черги.
А тим часом перед МВЦ…
Охочих вакцинуватися стає все більше і більше
За півтори години людей на вулиці істотно побільшало. Наскільки саме – направду важко порахувати. Утім точно не злукавимо, якщо скажемо про тисячу-півтори чоловік. Щодо того, як рухається черга, то…
- Я прийшов сюди близько 12 години. Самі бачите, що робиться позаду мене. Люди йдуть і йдуть. – каже Андрій.
- І далеко за цей час Ви просунулися? – питаю його.
- За годину десь на 100 метрів. Такої черги ще нікого в житті не бачив. Шкода, що не взяв із собою розкладний стілець, але маю книгу. Тому читатиму і стоятиму до переможного. От тільки сонце припікає...
- І ми також стоятимемо до переможного. Книги не маємо, але прихопили з собою напої та їжу, – долучилися до розмови Олена та Дмитро.
Вони кажуть, що приходили сюди вдень 30 травня, але пішли, побачивши чергу.
- Витраченого часу не шкода, головне – щоб вакцини сьогодні на всіх вистачило. Не хочеться повертатися додому ні з чим, – наголошує Андрій.
На щастя, вакцин достатньо, але…
«У Центрі вакцинації працює 24 бригади. Кожна має 100 вакцин. За потреби можуть привезти додаткові, – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. – Насправді проблема в іншому… Люди, яким прийшло сповіщення, непунктуальні. Тобто вони приходять не на свій час, порушуючи в результаті запис».
Крім того, нарікає пані Гінзбург, дуже уповільнюють процес ті, хто не має декларації. «На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Відтак медикам доводиться заповнювати папери замість того, щоб щепити наступних. Для розуміння: процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. У мене наполегливе прохання до киян: приходьте на вакцинацію після підписання декларації. Це насамперед ваш зекономлений час. І повага до людей, які чекають у черзі», – зауважила вона. І – закликала подумати про час медиків, які вийшли працювати у вихідні дні, щоб вакцинувати людей: «Зрозумійте, що медики – це також живі люди. Минулих вихідних вони навіть на обідню перерву не виходили – працювали до 19:30. Вибачте, але цього разу так не буде. Тому нехай люди самі дивляться, як просувається черга».
Власне, щодо черги… На запитання, що у Департаменті планують з цим робити, пані Гінзбург заявила: «Не виключено, що вакцинацію в МВЦ розширять, тому що приміщення дозволяє вмістити 42 бригади».
Згодом увечері пресслужба КМДА повідомила, що впродовж 5 червня в МВЦ провакцинували понад 2500 осіб. До речі, це на 1100 осіб більше, ніж 29 травня - у перший день роботи Центру вакцинації.
Мирослав Ліскович. Київ
Фото Володимира Тарасова, Анатолія Сірика і автора
P.S. Якщо в суботу людям доводилося чекати щеплення по 4-5 годин, то в неділю черг на майже не було. Приміром, наша журналістка Ярослава Міщенко зробила щеплення за 15 хвилин. «Черга коротка», - написала вона у Фейсбуці.
Також не знайшов у неділю черги адвокат, колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко: «Вчора начитався новин про кілометрову чергу, яку займали о 5 ранку, то був невпевнений, що зможу вакцинуватись. Але сьогодні вирішив, що воно того вартує, щоб втратити навіть 3-4 години. Прийшов близько 14:00 і почав шукати чергу, і не знайшов».
Як повідомляє «Громадське», сталося це, зокрема, завдяки тому, що у бригадах збільшили кількість комп'ютерів. Відтак людям з деклараціями сімейного лікаря не доводиться довго чекати, доки лікарі зареєструють тих, у кого декларацій немає.