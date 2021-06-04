У Криму під час будівельних робіт знайшли стародавнє мусульманське кладовище

У тимчасово окупованому Криму в м.Старий Крим місцеві жителі знайшли стародавнє мусульманське кладовище під міським стадіоном.

Про це у Фейсбуці написав активіст Февзі Айсерезлі, передає Укрінформ.

"У Старому Криму виявлено надгробні мусульманські плити, що датуються 13 століттям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сліди стародавнього поховання знайдені під міським стадіоном під час будівельних робіт.

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"Роботи, як завжди, велися без узгодження з Комітетом з охорони культурної спадщини. Скільки історичних цінностей знищено під ковшем екскаватора - ще потрібно визначити спеціалістам", - написав активіст.

У Старому Криму знайшли стародавнє мусульманське кладовище / Фото: Февзі Айсерезлі

За його словами, вивчати це поховання мають фахівці-археологи.

Кримськотатарська журналістка Лютфіє Зудієва, коментуючи допис, написала: "Кладовище під стадіоном. Вандалізм як частина державної політики".

Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму планує передати Республіці Саха-Якутія два туристичні об'єкти, розташовані в Алупці та Феодосії.