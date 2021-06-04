У Криму під час будівельних робіт знайшли стародавнє мусульманське кладовище
Про це у Фейсбуці написав активіст Февзі Айсерезлі, передає Укрінформ.
"У Старому Криму виявлено надгробні мусульманські плити, що датуються 13 століттям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сліди стародавнього поховання знайдені під міським стадіоном під час будівельних робіт.
"Роботи, як завжди, велися без узгодження з Комітетом з охорони культурної спадщини. Скільки історичних цінностей знищено під ковшем екскаватора - ще потрібно визначити спеціалістам", - написав активіст.У Старому Криму знайшли стародавнє мусульманське кладовище / Фото: Февзі Айсерезлі
За його словами, вивчати це поховання мають фахівці-археологи.
Кримськотатарська журналістка Лютфіє Зудієва, коментуючи допис, написала: "Кладовище під стадіоном. Вандалізм як частина державної політики".
Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму планує передати Республіці Саха-Якутія два туристичні об'єкти, розташовані в Алупці та Феодосії.