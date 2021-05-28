З України намагались вивезти скіфські золоті прикраси

Служба безпеки України запобігла незаконному вивезенню за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ, на міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від 40 тис. доларів.

За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. «Він найняв кур’єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску «Ягодин», - ідеться в повідомленні.

Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах кур’єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для України.

Вилучені предмети старовини будуть направлені для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня СБУ заблокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У ході операції у зловмисників вилучили 170 кг ювелірних виробів та 1300 кг бурштину на понад 11 млн грн.