Окупанти хочуть передати Якутії два туристичні об'єкти в Криму
Як передає Укрінформ, слова очільника Республіки Саха-Якутія Айсена Ніколаєва з посиланням на провладні кримські ЗМІ наводить Крим.Реалії.
«Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік», - пише видання.
Про які саме об'єкти йдеться, не уточнюється, але відомо, що вони знаходяться в Алупці та Феодосії.
Крим.Реалії нагадує, що минулого тижня підконтрольна Кремлю влада Криму безкоштовно передала Бєлгородській області Росії санаторій в Євпаторії.
Також у березні 2018 року окупаційна влада Криму передала Інгушетії дитячий санаторій «Піонер», а в липні 2017 року так званий парламент Криму безоплатно передав у власність Башкортостану кардіологічний санаторій для дітей «Ювілейний» в Євпаторії.
Фото: RFE/RL