Окупанти хочуть передати Якутії два туристичні об'єкти в Криму

Окупаційна влада Криму планує передати Республіці Саха-Якутія два туристичні об'єкти, розташовані в Алупці та Феодосії.

Як передає Укрінформ, слова очільника Республіки Саха-Якутія Айсена Ніколаєва з посиланням на провладні кримські ЗМІ наводить Крим.Реалії.

«Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік», - пише видання.

Про які саме об'єкти йдеться, не уточнюється, але відомо, що вони знаходяться в Алупці та Феодосії.

Крим.Реалії нагадує, що минулого тижня підконтрольна Кремлю влада Криму безкоштовно передала Бєлгородській області Росії санаторій в Євпаторії.

Також у березні 2018 року окупаційна влада Криму передала Інгушетії дитячий санаторій «Піонер», а в липні 2017 року так званий парламент Криму безоплатно передав у власність Башкортостану кардіологічний санаторій для дітей «Ювілейний» в Євпаторії.

Фото: RFE/RL