Окупанти завели 13 нових «справ» за відмову кримчан від служби в армії РФ

У травні Кримська правозахисна група зафіксувала 13 нових кримінальних «справ» і 6 нових вироків за відмову кримчан від служби в армії РФ.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"13 нових кримінальних справ і 6 нових вироків щодо жителів Криму за ухилення від служби в Збройних силах РФ (ст. 328 КК РФ) зафіксувала в травні Кримська правозахисна група", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в травневому Моніторинговому огляді порушення прав людини в Криму, всього на кінець квітня КПГ зафіксувала 218 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму. У 199 з них вже винесено вирок, ще 19 перебувають на стадії розгляду.

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КПГ нагадує, що здійснення мобілізації мешканців окупованих територій до армії країни, яка окуповує, а також веде на території Криму пропаганду служби в ЗС РФ, порушує ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Крім того, переміщення мобілізованих громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Кримська правозахисна група збирає різноманітні докази, накопичені під час розслідування цього злочину, й спільно з іншими правозахисними організаціями й прокуратурою АРК передає їх до Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правозахисників, в окупованому Криму з 2014 року в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів півострова.