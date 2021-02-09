Окупанти затримали двох кримчан за відмову від служби в російській армії

У Сімферопольському районі співробітники російської поліції затримали двох чоловіків за «ухилення від служби в армії». Кримчанам загрожує арешт.

Інформацію про це в Фейсбуці розмістила Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Чоловіки протягом тривалого часу переховувалися від співробітників районного військкомату», - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, силовиками окупаційної влади встановлено місцезнаходження обох місцевих жителів - 24-річний кримчанин проживав у селищі Гвардійське Сімферопольського району, 22-річний - в Кленівці Сімферопольського району.

Поліція затримала обох і має намір передати матеріали справи стосовно кожного з них до слідчих органів.

Публічних коментарів затриманих кримчан або їхніх адвокатів на цей час немає.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в окупованому Криму на жителів півострова було заведено і передано до судів 13 кримінальних справ за відмову від служби в російській армії РФ.

Всього з 2014 року до російської армії незаконно призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

Раніше прокуратура АРК і Севастополя оголосила про підозру так званому військовому комісару Євпаторії і Сак через «примушування кримчан служити у Збройних силах Росії».