В армію РФ незаконно призвали 28 тисяч кримчан – правозахисники

В окупованому Криму з 2014 року в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням заступника керівника КПГ Володимира Чекригіна.

«Більше 28 тисяч осіб були призвані з початку окупації. Паралельно з цим окупанти переслідують тих, хто не хоче служити в їх армії, порушують проти них кримінальні справи», - зазначив Чекригін.

Поряд з незаконним призовом, повідомив правозахисник, почастішали політично мотивовані переслідування кримчан.

«За нашими даними, 109 осіб є політичними в'язнями, з них 69 осіб - це кримські мусульмани, які переслідуються в основному за участь у Хізб ут-Тахрір або в інших мусульманських організаціях», - повідомив заступник голови КПГ.

Він зазначив, що щомісячні підсумки моніторингу порушень прав людини і документування військових злочинів на окупованому півострові КПГ направляє в посольства іноземних держав і в міжнародні організації.

«На основі цього моніторингу ми робимо щомісячні звіти і розсилаємо їх по посольствах іноземних держав, міжнародних організаціях, нашим іноземним партнерам», - пояснив Чекригін.