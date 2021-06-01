Слідчий погрожував Сохібі Бурхановій, що вона більше не побачить своїх дітей – адвокат

Причина переслідувань в окупованому Криму громадянки Узбекистану Сохіби Бурханової - відмова від пропозиції слідчого комітету підписати заяву, що вона згодна на призупинення кримінальної справи про «опір» силовикам її чоловіка Набі (Аюба) Рахімова, убитого в ході слідчих дій.

Про це з посиланням на адвоката Сіяра Панича повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«У зв'язку з небажанням Сохіби написати цю заяву і таким чином відмовитися від права на реабілітацію й ознайомитися з матеріалами кримінальної справи після закінчення розслідування, почалися гоніння. У тому числі в присутності мене, слідчий їй погрожував, що дітей він забере в дитячий будинок, вона їх не побачить», - повідомив адвокат.

За його словами, у ніч з 11 по 12 травня після смерті Рахімова, слідчий близько півтори години умовляв вдову підписати заздалегідь заготовлену заяву.

«Коли Сохіба, як і її 15-річний син, були допитані в якості свідків після проведених слідчих дій, слідчий близько півтори години умовляв її й мене, як її представника, підписати вже заготовлену заяву про те, що вона згодна на закриття кримінальної справи щодо її чоловіка у зв'язку з його смертю», - розповів Панич.

Після роз'яснень адвоката про те, що підписання заяви стане фактором «нереабілітуючим і фактично таким, що встановлює провину її чоловіка з усіма витікаючими наслідками», жінка висловила «чітку, однозначну позицію, що вона вважає свого чоловіка невинним», що її чоловік «не міг жодної протидії надавати , він не має навичок у поводженні зі зброєю».

Щодо дітей Сохіби Бурханової, то з Узбекистану приїхав їхній рідний дядько і з метою оформлення опіки над племінниками, подав всі необхідні документи в «адміністрацію» Радянського району.

«Поки що результатів немає, але в усній формі опіка вже пояснила, що буде відмова. Загалом, вони встановлюють всілякі перешкоди для опікунства», - повідомив адвокат.

Він підкреслив, що оригінал визначення Радянського районного «суду», яке виконує орган опіки та піклування, не було вручено ні Сохібі, ні її представникам. За словами адвоката, йому тільки показали визначення, в якому зазначено, що діти під час відсутності батьків мають перебувати в установі опіки та піклування.

Крім того, «влада» до сих пір не видає труп Рахімова.

«Про це подавалися неодноразові заяви і наші, і відправляли заяви Сохіби в слідчий комітет, проте відповідь не надійшла. Ми оскаржили в Київському районному суді дані бездіяльності слідчого комітету, подано одну скаргу, але поки що результат невідомий», - констатував адвокат.

Як повідомлялося, 11 травня російські силовики в окупованому Криму розстріляли під час затримання громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив збройний опір. Цього ж дня ФСБ відвезла на допит його сім'ю та сім'ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого було вбито Рахімова.

Щодо вдови Рахімова Сохіби Бурханової суд постановив призначити штраф у розмірі 2000 рублів (близько 750 грн) й адміністративне видворення за порушення статті 18.8 КоАП РФ (порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування в Російській Федерації).

ЄСПЛ у свою чергу, ухвалив рішення залишити Сохібу в Росії, згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду про попередні заходи, що дають змогу забезпечити безпеку людини на час розгляду її справи.

Нині громадянка Узбекистану Сохіба Бурханова знаходиться у центрі тимчасового утримання іноземних громадян, розташованому в с.Новоукраїнське Краснодарського краю (РФ).